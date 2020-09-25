Artvin'de 20 dakikalık yağış su baskınlarına sebep oldu

İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle merkezdeki bazı ev ve iş yerlerinin giriş ile bodrum katlarını su bastı.

Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ilçede kısa süreliğine elektrik kesintisi meydana geldi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI YOK

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaklaşık 20 dakika süren yağışın ilçede endişeye neden olduğunu söyledi.

Yağışa bağlı olarak ilçe merkezinde birkaç ev ve iş yerini su bastığını belirten Aytekin, "Ama afet boyutunda büyük bir maddi hasar yok çok şükür. İlçe girişinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprak birikintisi park halindeki iki otomobile zarar verdi. Çok şükür ki bu olayda da herhangi bir yaralanma ya da can kaybımız yok" dedi.

Aytekin, yağmurun dindiğini ifade ederek, belediye ekiplerinin yollarda temizlik çalışması yaptığını, tıkanan kanal ve rögarları açmaya çalıştığını sözlerine ekledi