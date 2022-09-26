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26 Eylül 2022 Pazartesi 21:18:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 21:18:00

Artvin'de 1100 yıllık armut ağacında meyve hasadı yapıldı

Kaynak: AA

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Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde 1100 yıllık armut ağacının anıt ağaç olarak tescil edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Vali Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Yoncalı köyünde, 11 asırdır ayakta kalarak meyve veren armut ağacını yerinde inceledi.

İlgililerden ağaçla ilgili bilgi alan Doruk, gazetecilere, dünyanın en yaşlı armut ağacının hasadını köylülerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Doruk, ağacın anıt ağaç niteliğinde olduğunu ve yüzlerce nesle tanıklık ettiğini belirterek, "Sıradan bir armut ağacı değil, 1100 yaşında. Bu bilimsel olarak tespit edildi. Ağaç halen meyve vermeye devam ediyor. Bu çok sevindirici bir durum. Biz de bugün anıt ağacını yerinde görerek hasadını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 70 çeşit armut türünün bir çeşidi. Bu ağacın dışında bölgede yaşı yaklaşık 4-5 daha asırlara dayanan armut ağacını görmekteyiz" dedi.

Valilik koordinesinde ilgili kurumlarla ağacın anıt ağaç olarak tescillenmesi için gerekli çalışmalara başladıklarını dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekiplerimiz bilimsel çalışmalar neticesinde anıt ağacın tescil sürecini başlatarak gerekli takibini yapıyorlar. Dünyadaki en yaşlı armut ağacına daha uzun ömürler diliyoruz. Nice nesillere meyvesini tattıran bu ağacımızın, bu lezzeti gelecek nesillere de tattırmasını umut ediyoruz."

Günümüze kadar dimdik ayakta kalarak meyvesini nesilden nesle aktaran bu ağacı koruyan köylülere teşekkür eden Doruk, "Bizler de bu ağacın değerini bilip bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde devredeceğiz. Çağlara tanıklık eden ağaçtan etkilenmemek elde değil. Artvin için çok özel bir ağaç. Bu anıt ağaç ilimizin ve bölgemizin tanıtımına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"EKOLOJİK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu da literatüre baktıklarında Amerika'da 410 yaşında, Romanya'da da 610 yaşında armut ağaçlarının olduğunu aktardı.

Şavşat'taki armut ağacının yaşını belirlemek için bilimsel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tüfekçioğlu, "Ağacın çapını, boyunu ölçtük. Ağaçtan artım kalemi aldık. Laboratuvarda yaptığımız yaş sayımında, ağacın 1100 yaşında olduğunu ve dünyanın en yaşlı ağacı olduğunu tespit ettik. Bu armut ağacının 6.5 metre çevresi var" değerlendirmesinde bulundu.

Tüfekçioğlu, armudun anavatanın Anadolu olduğunu ve bu coğrafyada bu kadar yaşlı bir ağacın olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, Şavşat'taki bu anıt ağacın bilim dünyası için genetik bir kaynak olacağını söyledi.

Ağaçtaki armutların 1100 yıl öncesinin genlerini taşıdığını dile getiren Tüfekçioğlu, şunları kaydetti:

"Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin turizmine ve tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz dünyadaki ekosistemlerin bir maketi durumunda. Artvin'de Türkiye'deki ekosistemlerin maketi durumundadır. Böyle anıt ağaçları bulmak, bu ağaçların sağlıklı şekilde meyve verdiğini görmek ve hasadını yapmak köylüler gibi bizleri de sevindirdi. Ekolojik açıdan çok önemli bir değer. Korunması ve kollanmasında görev bizlere düşüyor. Bunun tescil altına alınması için süreci başlattık. Süreç devam ediyor."

Programda, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Orman Bölge Müdürü Minar Sinan Özkaya ve vatandaşlar yer aldı.

Etiketler : Vali Yılmaz Doruk Tüfekçioğlu Program
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