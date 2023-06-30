Artist şoför

İstanbul Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yapan Türker Yılmaz, setlerde de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Oyuncu olmak için geldiği İstanbul'da, yolu şoförlük mesleğiyle kesiştiğini anlatan Yılmaz, Gebze-Harem arasında da yolculara hizmet veriyor. Bazen kostümünü değiştiremeden arkadaşından dolmuşu devralan Yılmaz'ı, şoför koltuğunda defterdar, derviş ya da Kayı beyi kıyafetleriyle görenler şaşırıyorlar.