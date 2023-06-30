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30 Haziran 2023 Cuma 09:24:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:24:00

Artist şoför

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İstanbul'da dolmuş şoförlüğü yapan Türker Yılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

İstanbul Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yapan Türker Yılmaz, setlerde de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Oyuncu olmak için geldiği İstanbul'da, yolu şoförlük mesleğiyle kesiştiğini anlatan Yılmaz, Gebze-Harem arasında da yolculara hizmet veriyor. Bazen kostümünü değiştiremeden arkadaşından dolmuşu devralan Yılmaz'ı, şoför koltuğunda defterdar, derviş ya da Kayı beyi kıyafetleriyle görenler şaşırıyorlar.
Etiketler : üsküdar şoför dolmuş kostüm
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