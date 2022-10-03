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03 Ekim 2022 Pazartesi 18:17:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 18:55:00

Arnavutköy'de çıkan yangında otizmli çocuk öldü

Kaynak: AA

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Arnavutköy'de binanın çatı katında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Yangında 13 yaşında otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarıpazar sokaktaki 2 katlı binada çıktı. İddiaya göre yabancı uyruklu 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katının mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi esnasında yangın yan tarafta bulunan başka bir binaya da sıçradı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Daha sonra yapılan incelemelerde içeride 13 yaşında olduğu öğrenilen otizmli Abdullah Kurdi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmanın ardından Abdullah Kurdi'nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler : yangın Arnavutköy Anadolu Mahallesi
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