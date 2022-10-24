VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının "tamamen meşru" olduğunu söyledi
Zelenskiy: Moskova Tahran'ın nükleer programına destek verebilir
Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonu en büyük mirasımız olacak
İlaç ve tıbbi malzeme yolsuzluğunda 26 kişi tutuklandı
AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
Savunma sanayiinin kalbi İstanbul'da atacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çok ciddi bir kazaydı
Pakistan'da mahkeme İmran Han'ın seçimlerde yarışmasına engel olmadığını vurguladı
Türk Kızılayı seyyar kan bağış noktaları için kentlerdeki yöneticilerden anlayış bekliyor
İnsansız kara aracı Barkan'ın ihracına hız verildi
TÜBİTAK, SAHA Expo'da yüksek teknolojileriyle boy gösterecek
AB, akıllı telefonlara tek tip şarj girişi şartı getirdi
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz görevinden ayrıldı
Azerbaycan Rusya'ya nota verdi
Kayseri'de 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşaatında çalışmalar sürüyor
Almanya'da iklim aktivistleri Monet'in tablosuna patates püresi fırlattı
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yuan, dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Amik Ovası'nı suya doyuracak projede çalışmalar sürüyor
Borsa 4.000 puanın üzerini gördü
İngiltere'de Hint kökenli Rishi Sunak etnik azınlıktan gelen ilk başbakan oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri yarın atılacak
24 Ekim 2022 Pazartesi 19:13:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 19:13:00

Arkadaşını kazara öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

ABONE OL

Adana'da tutukluk yapan tabancayı tamir etmeye çalışırken kazara arkadaşı Enver Yaş'ı (23) vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Halil Ç. (33), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Kasım 2021 tarihinde, saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi´nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evlerinin bahçesinde ruhsatsız tabancasıyla atış yapan Enver Yaş´ın yanına, mahalleden arkadaşları Halil Ç., Ahmet A. (18) ve Mustafa O. (18) geldi. Bu sırada Yaş'ın tabancası tutukluk yaptı. Halil Ç. tabancanın mekanizmasını sökerek tamir etmeye çalıştı. Halil Ç.'nin kabzasından tuttuğu sırada tabanca ateş aldı, mermi Enver Yaş´ın başına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Yaş, hayatını kaybetti. Polis, Halil Ç., Ahmet A. ve Mustafa O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı, Ahmet A. ve Mustafa O. serbest bırakıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, Halil Ç.'nin elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığını kaydetti. Savcı, sanığın 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'ARAMIZDA HUSUMET BULUNMUYORDU'

Halil Ç. ise yaptığı savunmada, "Aramızda husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Halil Ç.'ye 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eylemi 'olası kastla' işlediği gerekçesiyle cezayı 20 yıla, duruşmalardaki iyi halinden dolayı da 16 yıl 8 aya indiren mahkeme, İbrahim Halil Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Etiketler : adana tutukluk yapan tabanca mahkeme Enver Yaş
Aylık gelirim 30 bin TL

Aylık gelirim 30 bin TL
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Ailece karavanla Türkiye tatili

Ailece karavanla Türkiye tatili
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Aşkta kaybetti işte kazandı

Aşkta kaybetti işte kazandı
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Şarkılar âşıklar için

Şarkılar âşıklar için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX