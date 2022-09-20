VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Propagandayı çökerten araştırma! Her yer İmam Hatip değil...
Scholz: Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek
ABD: Rusya'nın Ukrayna'daki sözde referandumunun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz
Bakan Soylu: Zulümden kaçan insanlara sırtımızı dönemeyiz
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta diplomasi trafiği
Bakan Dönmez açıkladı: Karadeniz doğalgazında geri sayım
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Kuleba: Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek
BM zirvesi nedeniyle New York trafiği yılın en yoğun haftasını yaşıyor
Biden'ın "Kovid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa'dan tepki
Putin'den talimat: Ukrayna'daki Batılı silahları incelenerek Rus silahları geliştirilecek
Başkan Erdoğan: Ukrayna'da onurlu çıkış için çözüm bulunmalı
Başkan Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Sarıyer Tüneli'nde hafif ticari araç takla attı
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor
Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
20 Eylül 2022 Salı 22:16:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 22:16:00

Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.

Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.

Etiketler : Metrobüs arıza trafik yoğunluğu
‘Dilenci' sözüne dava açtı

‘Dilenci' sözüne dava açtı
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı
‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer

‘Baba'dan ‘Cennetin Çocukları'na transfer
Nostaljik gece

Nostaljik gece
Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik

Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes