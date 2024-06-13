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13 Haziran 2024 Perşembe 15:41:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 15:41:00

Arı sokmasına faydalı yöntem! Yanma ve şişkinlik sona eriyor

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Arı sokması birçok farklı alanda gerçekleşebilir. Çünkü söz konusu böcek ile pek çok farklı ortamda karşılaşılabilir. Öte yandan arı sokması sonrasında oluşan yanma ve şişkinlik sorununu adeta sona erdirebilen bir yöntem bulunuyor. Detaylar haberimizde…

Arı sokması birçok insanı rahatsız eder. Çünkü söz konusu problem gerçekleştiğinde; kaşınma, yanma, şişkinlik ve ağrı gibi sorunlar oluşabilir. Öte yandan arı sokması bazı insanlarda alerjik reaksiyon oluşturabilir. Eğer herhangi bir alerji durumu fark edilirse, muhakkak bir sağlık uzmanına başvurulması gerekir.

Alerjik reaksiyon oluşmayanlar için arı sokması gerçekleştiğinde denenebilecek bir yöntem bulunuyor. Zira söz konusu yöntem sayesinde hem yanma hem de şişkinlik sorunu adeta sona eriyor.

ARI SOKMASINA FAYDALI OLABİLEN YÖNTEM

Arı sokması durumu sıcak havalarda sıklıkla gerçekleşebilir. Ayrıca bu sorun oluştuğunda, yanma ve şişkinlik sorununu adeta sona erdirebilen buz yöntemi denenebilir. Zira söz konusu yöntem pratik bir şekilde gerçekleşiyor. İşte uygulanışı;

· Bir bez veya kağıt havluya buz yerleştirilir.

· Ardından arı sokması gerçekleşen bölgede 15-20 dakika kadar tutulur.

· Bu yöntem ilk gün birkaç saatte bir tekrarlanarak uygulanabilir.

· Bu sayede arı sokmasından dolayı oluşan yanma ve şişkinlik adeta sona erebilir.

Dikkat: Yukarıdaki yöntem arı sokmasından dolayı oluşan yanma ve şişkinlik sorununa karşı faydalı olabilir. Ancak alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin söz konusu yöntemi uygulamadan önce uzman bir doktora danışmaları gerekir.

Etiketler : arı arı sokması arı sokmasına faydalı yöntemler
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