VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Şentop: Kur'an-ı Kerim'e saldıran bu insan müsveddelerini bir kez daha lanetliyorum
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Başkan Erdoğan: Milletim hem aday hem Cumhurbaşkanı yapacak
ÖSYM, 13 yıl aradan sonra "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı"nı düzenledi
Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı
Papa'dan Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına övgü
Batman'da 24 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
İran'da 5,8'lik depremde ölü sayısı 3'e yükseldi
"Yeni Evim Kampanyası" kapsamında konut satışları sürüyor
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...
800 bin liralık saç ele geçirildi
Sahipsiz hayvanlar için köye mama taşıyor
Adaylık açıklaması: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, anayasaldır
Kanyon girişine uçurum salıncağı
İtfaiyenin dalgıç ekibine zorlu eğitim
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü
İlk uzay para tasarımı Türklerin oldu
MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım
Türkiye'de geçen yıl 413 fuar düzenlendi
29 Ocak 2023 Pazar 21:13:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 21:13:00

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında tipiye dönüştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle sürücüler yollarda güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri, Ardahan-Çıldır kara yolu ve kentin ana arterlerinde ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.

Ekipler, özellikle Ardahan-Şavşat-Çıldır ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

Etiketler : Ardahan kar ve tipi ulaşımı kar yağışı
"Filmi ağlayarak çektik"

"Filmi ağlayarak çektik"
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Binicilik ve kılıç dersi alıyor

Binicilik ve kılıç dersi alıyor
Paris'te büyüledi

Paris'te büyüledi
Antalya yolcusu

Antalya yolcusu
Sevenleri için operasyon yaptırdı

Sevenleri için operasyon yaptırdı
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
18. ay kutlaması

18. ay kutlaması
28 günde 30 oyun

28 günde 30 oyun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX