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06 Nisan 2023 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 22:52:00

Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

Kaynak: AA

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Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.

Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkileri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, kar yağışının söz konusu yollarda etkisini arttırdığını, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Etiketler : Ardahan sağanak yağış

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