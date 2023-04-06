Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Kaynak: AA
Ardahan'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile kenti Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısına bağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkileri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, kar yağışının söz konusu yollarda etkisini arttırdığını, sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.
- Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
- İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü
- İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor
- Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Sadece 20 gün yaşıyor, Bu çiçeği koparan yandı