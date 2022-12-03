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03 Aralık 2022 Cumartesi 22:39:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 22:39:00

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: AA

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı. Ardahan-Ardanuç kara yolu, Bülbülan mevkiinden itibaren bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde kalan tırlar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, yolda tuzlama çalışması başlattı.

ARDAHAN-ARDANUÇ KARA YOLU BÜLBÜLAN MEVKİİNDEN İTİBAREN KAPALI

Yolda kalan tır sürücüsü Mazlum Güllü, Gürcistan'dan Diyarbakır'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Bu kadar kar beklemiyorduk. Hazırlıksız yakalandık. Karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Başka türlü çıkamazdık buradan. Çok yoğun buzlanma ve kar var" dedi.

Öte yandan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu, her yıl olduğu gibi kar nedeniyle Bülbülan mevkiinden itibaren bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Etiketler : Ardahan Gürcistan kar yağışı
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