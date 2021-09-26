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26 Eylül 2021 Pazar 01:06:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 01:06:00

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı

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Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

Tipide mahsur kalanları AFAD kurtardı

Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan geçidi, Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar geçidi ve Ardahan-Şavsat kara yolunun Sahara gecidinde yoğun kar ve tipiye yakalanan vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların imdadına AFAD yetişti. Şiddetli tipi altında bölgeye ulaşan ekipler mahsur kalan araçları ve vatandaşları kurtardı.

Etiketler : ardahan kar yağışı hava durumu
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