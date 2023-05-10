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10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:07:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:07:00

Ardahan'da göl, akarsu ve su kanallarına girmek yasaklandı

Kaynak: AA

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Ardahan Valiliği, havaların ısınmasıyla serinlemek amacıyla girilen sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine can güvenliği dolayısıyla girilmesini yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlamasıyla serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşturduğu kaydedildi.

Bu su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiğinin tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu su yapıları yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır. Bu sebeple, baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir."

Açıklamada, ayrıca buna riayet etmeyenlerin "Kabahatler Kanununun 32'inci Maddesi" hükmü uyarınca cezalandırılacağı belirtildi.

Etiketler : Valilik hava ısınma
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