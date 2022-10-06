ATEŞ VE KARIN AĞRISIYLA BAŞLADI



Osmaniye'de yaşayan lise öğrencisi P.D., 13 Eylül'de ateş ve karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ateş düşürücü ve ağrı kesici verilerek taburcu edilen gencin şikayetleri devam edince ailesi, ileri tetkik ve tedaviler için Adana'ya getirdi. Burada P.D.'de sarılık belirtileri gören doktorlar, yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği olduğunu belirledi. Yoğun bakıma alınan P.D.'nin tedavisi devam ederken, acil karaciğer nakli kararı alındı.

GECE SAAT 03.00'TE BAŞLAYAN OPERASYON



Ulusal Karaciğer Bildirim Sistemi'ne iletilen nakil kararından yaklaşık 1 saat sonra sistem yöneticileri, aynı gün Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan bir kişinin karaciğerinin, P.D.'ye uygun olduğunu belirledi. Özel ekip, Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla gece saat 03.00'te Trabzon'a giderek karaciğeri aldı ve sabaha karşı Adana'ya ulaştırdı. Hemen ardından 12 saatlik ameliyatla karaciğer, P.D'ye nakledildi.

P.D. "Bağışı yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu onlar ve kaybettikleri yakınları için dua edeceğim" dedi.

3-4 GÜNLÜK ÖMRÜ KALMIŞTI



Ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kalan P.D. daha sonra servise alındı. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, P.D.'ye acil nakil ihtiyacının belirlenmesinden 1 saat sonra uygun karaciğer bulunmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar kısa sürede uygun organın bulunması, milyonda bir ihtimal diyebiliriz. Uygun karaciğer bulunmasaydı, hastamızı 4-5 günden fazla yaşatmak mümkün olmayacaktı" diye konuştu.