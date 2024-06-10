Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na tatil için gelen BBC sunucusu Micheal Mosley'in (68) cansız bedeni dün sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulundu.

Çarşamba günü kaybolan Mosley'in cesedi, Rodos Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

ARALIKLI ORUÇ DİYETLERİYLE TANINIYORDU



40 derece sıcakta tek başına sahil yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan, aralıklı oruç diyetleriyle tanınan Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Doktor, en son 5 Haziran'da saat 13.30'da Agios Nikolaos plajı ile Pedi Köyü arasındaki kayalık bir patikada kısa bir yürüyüşe çıktığında görülmüştü.