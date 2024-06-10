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10 Haziran 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 15:00:00

Aralıklı oruç diyetleriyle tanınıyordu! Ünlü diyetisyen Mosley düşüp ölmüş

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Tatil için Yunanistan'da bulunan BBC sunucusu Micheal Mosley'in cansız bedeni Aya Marina Plajı'nın yakınında kayalık bölgede bulundu. Aralıklı oruç diyetleriyle tanınan Micheal Mosley'in düşme sonucu başından yaralanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na tatil için gelen BBC sunucusu Micheal Mosley'in (68) cansız bedeni dün sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulundu.

Çarşamba günü kaybolan Mosley'in cesedi, Rodos Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

ARALIKLI ORUÇ DİYETLERİYLE TANINIYORDU

40 derece sıcakta tek başına sahil yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan, aralıklı oruç diyetleriyle tanınan Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Doktor, en son 5 Haziran'da saat 13.30'da Agios Nikolaos plajı ile Pedi Köyü arasındaki kayalık bir patikada kısa bir yürüyüşe çıktığında görülmüştü.

Etiketler : yunanistan aralıklı oruç diyeti diyetisyen micheal mosley ölüm
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