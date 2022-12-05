Aralık ayında deniz keyfi

Güney illerimizde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Bodrum'da da yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe başta olmak üzere Bitez ve Gümbet gibi noktalarda denize girdi.