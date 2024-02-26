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26 Şubat 2024 Pazartesi 23:04:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 23:04:00

Arabasını 'ceza' diyerek idam etti! Görenler inanamadı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Mehmet Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilini bağlayarak iki katlı evinin duvarına astı. O anları cep telefonu ile kaydeden Aydın, "Arabayı idam ettim, cezalı" dedi.

Alanya'ya bağlı Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde oturan Mehmet Aydın, otomobilini oturduğu iki katlı binaya astı. Vince benzer bir düzenekle otomobilini ön tarafı yukarı bakacak şekilde duvara paralel olarak asan Mehmet Aydın, görenleri şaşırttı. Aydın, cezalandırdığını söylediği otomobilinin arka kısmına da ses sistemi yerleştirdi. Aracını evine astığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mehmet Aydın'ın "Rahmetli gidiyor arkadaşlar. Sizlere ömür, asılıyor. Sistem bu. Asıyorum. Evet arabayı idam ettim, cezalı" dediği duyuldu.

Etiketler : Alanya araba idam Antalya
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