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29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:58:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:58:00

Araban'daki sağanak su baskınlarına neden oldu

Kaynak: AA

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Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanağın etkisiyle 46 ev ve işyerinde de su baskını ihbarı alındı.

Adreslere yönlendirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Etiketler : Gaziantep sağanak su baskınları AFAD
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