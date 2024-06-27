27 Haziran 2024 Perşembe 21:27:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 21:27:00
Aquaparkta elektrik faciası
Ordu Perşembe'de faaliyet gösteren Aquapark Walter World isimli işletmeye yüzmek için gelen 9 yaşındaki Elif Naz Derdiyokoğlu, havuz içerisinde elektrik akımına kapıldı.
Durumu fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise tedavi altına alındı.