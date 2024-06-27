Aquaparkta elektrik faciası

Durumu fark eden işletmenin ortağı Mustafa Kemal Günay (48) da çocuğu kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı. Günay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız çocuğu ise tedavi altına alındı.

