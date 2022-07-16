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16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:13:00

Apartman inşaatında göçük oluştu: 2 işçi öldü

Kaynak: AA

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Adana'da, bir apartman inşaatında boru döşemesi sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi.

O sırada binada çalışan Bahri U. ve Yasin D., göçük altında kaldı.

İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, iki işçiyi göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Apartman inşaatı göçük Çukurova
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