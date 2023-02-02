Antrenör dede, şampiyon torunlar yetiştiriyor

Yozgat'ta 13 yaşında tekvando ile dövüş sporlarına başlayan boks, karate, kick boks gibi branşlarda kendini geliştiren ve 69 yaşında spordan kopmayan Mustafa Zararsız, spor yapmaya ve sporcu yetiştirmeye devam ediyor. İlk olarak çocuklarının daha sonra da torunlarının antrenörlüğünü yapan Zararsız, torunları Betül, Mustafa Kaan ve yetiştirdiği diğer sporcularla ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler kazanıyor.

