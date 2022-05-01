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01 Mayıs 2022 Pazar 15:18:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 15:18:00

Antikacı değil adeta müze

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Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan Hakan Turan, bu eserleri Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanında sergiliyor.

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan Hakan Turan, bu eserleri Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanında sergiliyor. İçerisinde Mozart'a ait orijinal plak, 1800 yıllarında üretilen yemek masası, 89 yıllık halen çalışabilir müzik kutusu, Adriyatik okyanusundan çıkarılmış ve çok eski yıllara dayandığı tahmin edilen küp; dükkanda ayrıca 1700'lü yıllara ait fes ve nadir bulunan kelebeklerin koleksiyonu da yer alıyor.

Tarihsel kökene sahip bu malzemeler karşısında şaşkınlığı gizleyemeyenler dükkanı müzeye benzetiyor. Hakan Turan ise antikanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu ve dünyayı gezerek koleksiyonunu genişletmek istediğini dile getirdi.

Antika dükkanına gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi ise Mozart'a ait olan orijinal plak. Antikacı Hakan Turan en çok plağın ilgi gördüğünü ifade etti.

Etiketler : Antikacı değil adeta müze Hakan Turan Antikacı Hakan Turan
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