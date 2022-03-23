Antika tutkusu kafeyi müze yaptı

Elazığ'da kafe işleten Macit Kılıç (50), antika eşyalara olan merakından 43 yıldır topladığı yüzlerce eşyayı kafesinde sergileme kararı alınca kafe adeta bir müzeye döndü. Kafeye gelen ve adeta tarihin içerisinde çaylarını yudumlayan müşteriler, plaktan çalan eski şarkılarla ile nostaljik anlar yaşıyor.

