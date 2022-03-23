23 Mart 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 17:30:00
Antika tutkusu kafeyi müze yaptı
Elazığ'da kafe işleten Macit Kılıç (50), antika eşyalara olan merakından 43 yıldır topladığı yüzlerce eşyayı kafesinde sergileme kararı alınca kafe adeta bir müzeye döndü.
Elazığ'da kafe işleten Macit Kılıç (50), antika eşyalara olan merakından 43 yıldır topladığı yüzlerce eşyayı kafesinde sergileme kararı alınca kafe adeta bir müzeye döndü. Kafeye gelen ve adeta tarihin içerisinde çaylarını yudumlayan müşteriler, plaktan çalan eski şarkılarla ile nostaljik anlar yaşıyor.