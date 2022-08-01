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01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:30:00

Antik kentin maskotu Pakize

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Düzce'de tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yaşayan "Pakize" isimli kedi ve yavruları bölgenin maskotu oldu. Antik kentin etrafından ayrılmayan kediler, arkeologlara eşlik ediyor.

Düzce'de tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yaşayan "Pakize" isimli kedi ve yavruları bölgenin maskotu oldu. Antik kentin etrafından ayrılmayan kediler, arkeologlara eşlik ediyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Kazı Birim Sorumlusu arkeolog Koray Erdoğan, kazı çalışmaları başlatılmadan önce de kedilerin bu bölgede yaşadığını belirterek, "Pakize şu an yine hamile. Yeni yavrularını da yine burada doğuracak. Bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün de talimatlarıyla Prusias Ad Hypium ve kazı ekibi onlara ev sahipliği yapıyor. Onlar da bize bir noktada ev sahipliği yapıyor. Kazının ve antik kentin maskotu oldular. Allah bize ömür verdiği sürece onlara burada ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bu alanın maskotu oldukları için ziyaretçiler de artık Pakize ve yavrularını arıyorlar" dedi.

Etiketler : Antik kentin maskotu Pakize Koray Erdoğan Prusias Ad Hypium
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