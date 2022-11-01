Antepli kadınlar dokuyor, Japonlar seriyor

Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde belediye tarafından 'halı dokumacılığının gelecek nesillere aktarılması amacıyla' dört mahallede açılan dokuma kursları ilgi görüyor. Halıları Osmanlı Türk beylikleri ve Kazak motifleriyle süsleyen 20 kursiyerin dokuduğu halılar Japonya'ya ihraç ediliyor. Yapımı zahmetli ve uzun süren halılardan 50'si üç yıl içinde Japonya'ya gönderildi.

