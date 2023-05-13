Antarktika'da rekor seviyede erime

Antarktika'da 2023 yılı asgari deniz buzu genişliği 21 Şubat'ta kayıtlardaki en düşük seviye olan 1,79 milyon kilometrekareye düşerken, bu veri, 1981-2010 dönemi ortalamasının 1,05 milyon kilometrekare altında kaldı. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Kaptan Özgün Oktar "1970'li yıllardan beri uydulardan takip ettiğimiz deniz buzları şu anda da azalıyor" dedi.

