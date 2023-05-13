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13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:55:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:55:00

Antarktika'da rekor seviyede erime

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Antarktika'da 2023 yılı asgari deniz buzu genişliği 1981-2010 dönemi ortalamasının 1,05 milyon kilometrekare altında kaldı.

Antarktika'da 2023 yılı asgari deniz buzu genişliği 21 Şubat'ta kayıtlardaki en düşük seviye olan 1,79 milyon kilometrekareye düşerken, bu veri, 1981-2010 dönemi ortalamasının 1,05 milyon kilometrekare altında kaldı. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Kaptan Özgün Oktar "1970'li yıllardan beri uydulardan takip ettiğimiz deniz buzları şu anda da azalıyor" dedi.

Etiketler : antarktika deniz buzu ulusal antarktika bilim seferi
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