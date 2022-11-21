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21 Kasım 2022 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 18:13:00

Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde bu gece saatlerinden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Etiketler : Genel Müdürlük Meteoroloji kuvvetli sağanak
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