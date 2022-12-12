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12 Aralık 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 17:00:00

Antalyalı taksiciler İngilizce öğreniyor

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Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan sektörlerde toplumsal duyarlılık göz önüne alınarak yetişkinlere yönelik eğitim verilmesi amacıyla 'Şehir Okulu' adlı projesi başlattı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan sektörlerde toplumsal duyarlılık göz önüne alınarak yetişkinlere yönelik eğitim verilmesi amacıyla 'Şehir Okulu' adlı projesi başlattı. Proje kapsamında gençlere park ve açık alanlarda skuter kullanımı, taksi şoförlerine görev yaptıkları durakta yabancı dil, diksiyon, psikoloji ve ilkyardım eğitimi verilmeye başlandı.

Proje kapsamında alışveriş merkezi çalışanlarına hijyen, etkili iletişim kursu, ev hanımlarına istihdam sağlayıcı kurslar, turizm sektöründe çalışanlara otellerde yabancı dil, ilkyardım, yiyecek içecek, animasyon, çiftçilere köylerde, seralarda, arı yetiştiriciliği, budama, seracı kursu, emeklilere de kahvehanelerde sosyal ve kültürel kurslar gerçekleştirilecek.

Taksiciler, görev yaptıkları duraklarda 20 kişilik gruplar halinde İngilizce eğitimine başladı. Taksiciler, müşteri beklerken İngilizce öğreniyor.

Etiketler : Antalyalı taksiciler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehir Okulu skuter
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