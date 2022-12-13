VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Zülfiye Ceylan ile telefonla görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AB, sınırda karbon vergisi uygulamaya hazırlanıyor
Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Kabil'deki Çinlilerin oteline düzenlenen saldırıyı DEAŞ üstlendi
"Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur"
Metina'ya hava operasyonu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 124,8 arttı
Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor
Sanayi üretimi ekim ayında yıllık yüzde 2,5 arttı
Hayali kafe açmak
Zirveye yerleşti
G7 ülkeleri Ukrayna'ya destek sözünü yineledi
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı
8 ilde eş zamanlı operasyon: 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı
"Sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda 101 kişi yakalandı"
Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Ortak bildiride Rusya'ya açık tehdit
Almanya'da kriz büyüyor: Gazı sıkın!
Meteoroloji'den İstanbul, İzmir, Ankara için flaş uyarı!
Tüm dünyaya meydan okuyacak!
ABD, Tayvan üzerinden Çin'e gözdağı verdi
Çanakkale'de deprem!
13 Aralık 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 10:30:00

Antalya'daki selden etkilenen alanlarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ve Finike ilçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için kurum ve kuruluşlar görevlerini sürdürüyor.

Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçların çekilmesi devam ederken, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizleniyor.

AFAD'ın koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kumluca Belediyesi binasının altındaki kapalı otoparkta su altında kalan belediye ve vatandaşlara ait 245 aracın kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Etiketler : anltalya sel temizlik
2023'e hızlı giriş

2023'e hızlı giriş
Milano'da ‘Sen Varsın'!

Milano'da ‘Sen Varsın'!
Hissettiği gibi yaşadı desinler

Hissettiği gibi yaşadı desinler
Mesleğe ara veriyor

Mesleğe ara veriyor
Kafa karıştıran paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım
Kitabım sektöre ışık tutuyor

Kitabım sektöre ışık tutuyor
Kahkaha tufanı

Kahkaha tufanı
Survivor isteği

Survivor isteği
Eşiyle aynı sahnede

Eşiyle aynı sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX