Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya-Alanya kara yolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki 07 YEH 18 plakalı otomobil, Adem Yağız yönetimindeki 32 AAU 140 plakalı otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı 07 L 0080 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.