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28 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 17:00:00

Antalya'da ‘Yeşilçam yolu'

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Antalya Konyaaltı'nda Cüneyt Arkın'ın Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Rüştü Asyalı'nın Keloğlan ve Fatma Girik'in Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı.

Antalya Konyaaltı'nda Cüneyt Arkın'ın Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Rüştü Asyalı'nın Keloğlan ve Fatma Girik'in Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı.

Güzergahı hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolunda doğa yürüyüşü düzenledi. 9.2 kilometre uzunluğunda olan Kara Peçe etabında Antalyalı vatandaşlar doğa ile iç içe bir gün yaşadı.

Etiketler : ‘Yeşilçam yolu Antalya Konyaaltı Cüneyt Arkın
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