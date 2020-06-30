Antalya'da yaşayan asırlık kız kardeşler uzun yaşamlarının sırrını verdi
Kaynak: AA
Serik ilçesinde yaşayan 119 yaşındaki Havva Çevik ve 101 yaşındaki Cennet Karagöz isimli kız kardeşler uzun yaşamlarıyla ilgi odağı oldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 119 yaşındaki Havva Çevik ve 101 yaşındaki kız kardeşi Cennet Karagöz'ün, yıllara meydan okuyan uzun yaşamları ilgi çekiyor.
Serik ilçesi Gebiz mahallesinde ormanlık alandaki iki ayrı müstakil evde hayatlarını sürdüren kız kardeşler, asrı geride bırakan yaşlarına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.
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