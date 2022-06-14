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14 Haziran 2022 Salı 20:40:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 20:41:00

Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Kaynak: AA

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi Fethiye karayolunda bir tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.

Antalya'da Korkuteli Fethiye karayolunda, Denizli'den Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkiinde devrildi.

Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ile 1 şoför yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Etiketler : Antalya Kaza İhbar Fethiye karayolu
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