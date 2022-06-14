Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
Kaynak: AA
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Fethiye karayolunda bir tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 turist öldü, 22 kişi yaralandı.
Antalya'da Korkuteli Fethiye karayolunda, Denizli'den Antalya'ya doğru giden tur otobüsü Karaman mevkiinde devrildi.
Kazada 5 farklı ülkeden turist olarak geldiği belirlenen 20 yolcudan biri olay yerinde hayatını kaybetti, 2 rehber ile 1 şoför yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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