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02 Mart 2022 Çarşamba 22:28:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 22:31:00

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Kaynak: AA

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya kent merkezindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü, su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.

Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.

Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.

Etiketler : yağmur Antalya kent merkezi
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