Antalya'da, nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı

Antalya'da nem yüzde 80, sahile ilgi az
Kaynak: DHA
Antalya'da öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Sahilin ise önceki günlere göre boş olduğu görüldü.
Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun ise önceki günlere göre azaldığı görüldü. Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.
Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.
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