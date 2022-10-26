Antalya'da lise yangını
Kaynak: DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir meslek lisesinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Boş olan okul binasında maddi hasar oluştu.
Alanya'ya bağlı Fığla Mahallesi'nde bulunan Alanya Nezihe Soydan Ticaret Meslek Lisesi'nin çatı katında, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Lisenin kullanılmayan atıl durumdaki binasının çatı kısmında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederken, polis bölgede önlem aldı.
Ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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