Antalya'da kültür finali

Oyunculardan yerel halka kadar binlerce insanı bir araya getiren Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatseverleri bir araya getiriyor. Türkiye'nin tarihî, kültürel ve sanatsal derinliğini keşfetme fırsatı sunacak. Bu büyük etkinlik, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonuna önemli bir katkı sağlayacak aynı zamanda yerel sanatçıları ve kültürel aktörleri destekleyerek Türk kültürünü daha geniş bir kitleye ulaştıracak.

Öte yandan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Trabzon ayağı dün başladı. 500'den fazla etkinliğin yer alacağı festival, 30 Haziran'da son bulacak. Kültür Yolu Festivali, 2-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da final yapacak.

