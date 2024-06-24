VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beklenen sergi İstanbul Modern'de
Rüyanın uyarıcı olup olmadığını nasıl anlarız?
Antalya'da kültür finali
Dikkat! Salçadaki ve ekmekteki küfü yiyebilirsiniz
Kendi şifa ama çekirdeği zehir!
Harbiye'de Serenay ile düet
24 Haziran 2024 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 15:38:00

Antalya'da kültür finali

ABONE OL

Binlerce insanı bir araya getiren Kültür Yolu Festivali tüm hareketliliğiyle devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenmeye devam eden Kültür Yolu Festivali, 500'den fazla etkinliğin yer alacağı festival, 30 Haziran'da son bulacak. Final ise Antalya'da olacak.

Oyunculardan yerel halka kadar binlerce insanı bir araya getiren Antalya Kültür Yolu Festivali, sanatseverleri bir araya getiriyor. Türkiye'nin tarihî, kültürel ve sanatsal derinliğini keşfetme fırsatı sunacak. Bu büyük etkinlik, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonuna önemli bir katkı sağlayacak aynı zamanda yerel sanatçıları ve kültürel aktörleri destekleyerek Türk kültürünü daha geniş bir kitleye ulaştıracak.

Öte yandan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Trabzon ayağı dün başladı. 500'den fazla etkinliğin yer alacağı festival, 30 Haziran'da son bulacak. Kültür Yolu Festivali, 2-10 Kasım tarihlerinde Antalya'da final yapacak.

Etiketler : Antalya Kültür Yolu Festivali sanat Antalya
Ayaklarını yerden kesti!

Ayaklarını yerden kesti!
Timberlake'e kelepçeli gözaltı

Timberlake'e kelepçeli gözaltı
Yeğenlerinden pasta sürprizi

Yeğenlerinden pasta sürprizi
Bir ev parasına klip

Bir ev parasına klip
Hayrete düşürdüler!

Hayrete düşürdüler!
Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum

Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum
Kenan fırtınası

Kenan fırtınası
Barcelona'da valiz şoku

Barcelona'da valiz şoku
İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

İpek Erdem'den oyunculara estetik eleştirisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX