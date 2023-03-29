Antalya'da depremzedelerin bulunduğu araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Sefa Cengiz yönetimindeki otomobil, Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Ünzile Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, yaralılar sürücü Sefa Cengiz ve Bilge Cengiz'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne Ayaz Cengiz'i ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Sefa Cengiz ve Bilge Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan Alanya'ya gittikleri öğrenildi.