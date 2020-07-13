13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:54:00
Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem
Antalya'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Antalya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18:13'te yaşanan depremin derinliği 5.24 km olarak ölçüldü.
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