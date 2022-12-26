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26 Aralık 2022 Pazartesi 13:43:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 13:43:00

Antalya ısındı

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Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Havanın 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla da deniz keyfi yaptı. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Yaşanan yoğunluk dronla da görüntülendi.

"KONYAALTI SAHİLİ BENİM HAYATIM DİYEBİLİRİZ"

Arkadaşları ile sahile gelen özel güvenlik görevlisi Erol Kılıçman, "Muhteşem bir Antalya'mız ve güzel de bir deniz var. Doğu illerimizde maalesef kar var. Biz de kar yağmasını özlüyoruz. Denize giriyorlar, girmeyenler de kıyısında oturup güneşleniyor. Bu duygu muhteşem. Konyaaltı Sahili benim hayatım diyebiliriz. Antalyalı olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Etiketler : antalya konyaaltı sahili turizm
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