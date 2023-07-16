Antalya değil Ordu

Karadeniz'in doğal güzelliğini yansıtan Ordu'nun 19 güvenli plajı, yaz sezonunda denize girmek için tercih ediliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca, denize kıyısı olan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde güvenli plajlar belirlendi.

Denizde yüzülebilecek alanların plastik mantarlarla çevrildiği güvenli 19 noktada, soyunma kabinleri, duş, tuvalet, çeşme ve cankurtaranların gözetleme kuleleri yer alıyor. Antalya sahillerini aratmayan plajlarda toplam 87 cankurtaran, boğulma tehlikesine karşı çalışmalarını yürütüyor.