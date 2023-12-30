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30 Aralık 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 10:45:00

Anneyle çocuklarının öldüğü kazada cinayet şüphesi... Aile tabutuyla düğün yapmış!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Şanlıurfa'da 8 ay önce sürücü Hasan Çetin'in son anda atladığı otomobil kanala uçtu; eşi ve 5 çocuğu boğuldu. Şüpheli kocanın olaydan 5 ay sonra evlendiği, kaza sonrası sudan çıkarılan aracı da düğün arabası yaptığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Haliliye'de 6 Mayıs akşamı misafirlikten dönen Çetin Ailesi'nin otomobili kontrolden çıktı; 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Sürücü Hasan Çetin araçtan son anda atlayarak kurtulurken; suya gömülen eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) hayatını kaybetti. Bir televizyon programına katılan Özlem Çetin'in ailesi, olayın kaza değil cinayet olduğunu ileri sürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Stüdyoda baldızı, kayınvalidesi ve kayınpederiyle karşı karşıya gelen Hasan Çetin, suçlamaları reddetti. Ancak şüpheli kocanın kazadan 5 ay sonra yeniden evlendiği; eşi ve 5 çocuğunun can verdiği otomobili ise düğün arabası yaptığı ortaya çıktı. Kaza noktasının ailenin evine giden tali yoldan oldukça uzakta olduğu belirlendi.

Hasan Çetin, "Hep o yolu kullanırım, bildiğim yol en iyi yoldur" ifadesini kullandı. Suçlamalar üzerine harekete geçen polis, Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : şanlıurfa kaza cinayet hasan çetin
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