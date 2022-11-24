Anneye sevgi bahçesi

Annesi çiçeklerle donatılan evde hayatını kaybedince, oğlu anısını yaşatmak için hiçbir şeyi değiştirmeyip, kapılarını fotoğraf tutkunlarına açtı.

RENKLİ DÖNÜŞÜM İÇİN YILLARINI VERDİ

Hatay İskenderun'da yaşayan 64 yaşındaki Fahri Cinlioğlu, çiçekleri çok seven yürüme engelli annesini mutlu etmek için evini botanik parka dönüştürdü. Annesinin yüzünü güldürmek için çaba sarf eden Fahri Cinlioğlu, atık karo, fayans, kırık cam, avize ve salça kutularına hayvan figürleri yapıp, yapay çiçeklerle donattı. Ancak 3 yıl önce anne Elif Cinlioğlu, hayatını kaybetti. Üzüntülü süreçte Cinlioğlu, renklendirdiği evini eski haline çevirmeyip, kapılarını fotoğraf tutkunlarına açtı.



SALÇA KUTULARINDAN HAYVAN FİGÜRLERİ

Evin her yerinin annesinin anılarıyla dolu olduğunu anlatan Fahri Cinlioğlu, "Rahmetli annemden bir hatıra. Buranın yapımı epey zamanımı aldı. Kalebodur ve boş kova toplayıp, değerlendirmek yıllarımı aldı. Salça kutularından hayvan figürleri yaptım. Kırık avize camları ve eski reklam panolarını hep burada değerlendirdim. Zamanımın çoğunu eve adadım. Burayı görenler, hayretler içerisinde bakıyor. Herkesi misafir ediyorum. Hatıra için fotoğraflar çekiliyorlar" dedi.

