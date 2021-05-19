  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
Google'a Filistin'e destek verme çağrısı
Türkiye'den AP'ye tepki
19 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in saldırdığı Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a mektup
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
Kripto paralarda düşüş devam ediyor
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi
Gazze'de vefat edenlerin sayısı 227'ye yükseldi
'Uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız'
Belarus'ta askeri uçak düştü!
Bazı işlemlerini geçici olarak askıya aldı
3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye flaş cevap
Sınır hattındaki öğrenmenlerden türkü
Bayram harçlıkları Filistin'e
Annesiz kuzuya bebek gibi bakım
Felçli köpeği hayata bağladı
SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ
19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:00:00

Annesiz kuzuya bebek gibi bakım

ABONE OL

Elazığ'da doğum sonrası annesi kabullenmediği için bakımsız kalan kuzuyu şehit eşi Şengül Genel ve oğlu Kaan Enis sahiplendi.

Elazığ'da doğum sonrası annesi kabullenmediği için bakımsız kalan kuzuyu şehit eşi Şengül Genel ve oğlu Kaan Enis sahiplendi. Anne oğul, "Boncuk" adını verdikleri kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor. Evlerine neşe katan Boncuk'a özenle bakan Şengül Genel kuzuyu bezliyor, biberonla besliyor. Evin içinde baktıkları kuzuyu zaman zaman gezdiren ve markete de götüren anne ve oğlu Boncuk'u ailelerinin üçüncü bireyi olarak görüyor.

Etiketler : kuzu elazığ şengül genel kaan enis
TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL

TIKLANMA DERDİNDE DEĞİL
Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar

Rüyalarımın yüzde 90'ı çıkar
Şampiyonluk için destek

Şampiyonluk için destek
İspanya'dan apar topar dönüyor

İspanya'dan apar topar dönüyor
Rol arkadaşına hayran

Rol arkadaşına hayran
27 yıl sonra yeni pencere

27 yıl sonra yeni pencere
Tokat öncesi çelik yelek!

Tokat öncesi çelik yelek!
AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR

AŞKLARINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER