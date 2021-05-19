Annesiz kuzuya bebek gibi bakım

Elazığ'da doğum sonrası annesi kabullenmediği için bakımsız kalan kuzuyu şehit eşi Şengül Genel ve oğlu Kaan Enis sahiplendi. Anne oğul, "Boncuk" adını verdikleri kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor. Evlerine neşe katan Boncuk'a özenle bakan Şengül Genel kuzuyu bezliyor, biberonla besliyor. Evin içinde baktıkları kuzuyu zaman zaman gezdiren ve markete de götüren anne ve oğlu Boncuk'u ailelerinin üçüncü bireyi olarak görüyor.

