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13 Eylül 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 16:00:00

Annesinin kaybolan altın dişlerini arıyor: Getirene 2 ton fındık verecek

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Ordu'nun Kumru İlçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı (95) bir ay önce vefat etti.

Ordu'nun Kumru İlçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı (95) bir ay önce vefat etti. Yaşlı kadının ağzındaki 2 altın diş, o gece kayboldu.

'Ölüyü soymuşlar' diyen Behiye Karacı, 'Annemin dişleriyle gömülmüş olmasını isterdim. O dişler, en fazla 2 bin TL yapar, ben o dişleri getirene 100 bin TL değerinde 2 ton fındık veriyorum" dedi.

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