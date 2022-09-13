Annesinin kaybolan altın dişlerini arıyor: Getirene 2 ton fındık verecek

Ordu'nun Kumru İlçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı (95) bir ay önce vefat etti. Yaşlı kadının ağzındaki 2 altın diş, o gece kayboldu.



'Ölüyü soymuşlar' diyen Behiye Karacı, 'Annemin dişleriyle gömülmüş olmasını isterdim. O dişler, en fazla 2 bin TL yapar, ben o dişleri getirene 100 bin TL değerinde 2 ton fındık veriyorum" dedi.