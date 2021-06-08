Annesinin istemediği Nisan'ın yaşam savaşı

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu. Veterinerler artık "Nisan"ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.