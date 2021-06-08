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08 Haziran 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 17:30:00

Annesinin istemediği Nisan'ın yaşam savaşı

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Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun maymunu "Nisan", veterinerler tarafından doğal ortamına alıştırılmaya çalışılıyor. Kuvöze alınan ve biberonla beslenen "Nisan", 8 haftalık oldu. Veterinerler artık "Nisan"ı hayvanat bahçesinin yeşil alanlarına da çıkararak doğal ortamına alışması için çaba gösteriyor.

Etiketler : Nisan Mersin Tarsus Doğa Parkı babun maymunu
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