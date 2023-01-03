Annesinin asistanı oldu

Ameliyathane kıyafetleriyle 9 yaşındayken anestezi uzmanı annesiyle hastanede fotoğraf çektiren Şeyma Nur Güner, bugün aynı hastanede annesinin asistanlığını yapıyor.

SON ANDA AİLESİNE AÇIKLADI

Anestezi ve reanimasyon uzmanı 3 çocuk annesi Beyhan Güner, en büyük kızı Şeyma Nur'u kimi zaman hastaneye götürmek durumunda kaldı. Annesinin çalışma hayatını yakından gören Şeyma Nur da zaman içerisinde doktor olmaya karar verdi ancak bunu tercih aşamasına kadar ailesiyle paylaşmadı.

ANNESİNİN YOLUNDAN GİTTİ

Üniversite sınavı sonrası tercihlerini yaparken annesinin yolundan gitmek istediğini söyleyen genç kız, bu fikriyle ailesine sürpriz yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde anestezi ve reanimasyon asistanı olarak göreve başlayan Şeyma Nur, annesinin de asistanı oldu.

ÇOCUKLUĞU HASTANEDE GEÇTİ



15 yıldır annesinin görev yaptığı hastaneye küçük yaşlarda birçok kez gittiğini aktaran Güner, 9 yaşında annesiyle ameliyat kıyafetleriyle fotoğraf çektirdiklerini anlattı.

İŞTE O FOTOĞRAF



Annesiyle 9 yaşında yeşil ameliyat kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafın bugün gerçek olduğunu söylen 25 yaşındaki Şeyma Nur Güner, bunun gururunu yaşadığını söyledi.

MUTLUYUM, GURURLUYUM



Kızı da olsa hiçbir asistanın ayrıcalığı olmadığını aktaran Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Beyhan Güner, "Kızım hep benimle hastaneye gelirdi, ameliyathane gördü. Nöbetlerimde gelip burada üniversite sınavına çalışıyordu. Mutluyum, gurur duyuyorum" dedi.