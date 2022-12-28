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Annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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28 Aralık 2022 Çarşamba 19:22:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 19:22:00

Annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'ta ikamet eden B.K. ve oğlu F.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan B.K, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : Edirne Keşan ilçesi bıçaklı saldırı
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