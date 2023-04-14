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14 Nisan 2023 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 18:52:00

Annesini öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisi tutuklandı

Kaynak: AA

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki bir sitede dün annesi S.K'yi (57) bıçakla öldürüp babası N.K'yi (62) de ağır yaralayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamca tutuklandı.

Etiketler : Erzurum Aziziye ilçesi Sağlık kontrolü
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