MANGAL YAKITI BİR ANDA ALEV ALMIŞ



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapmak için Ankara'dan gelip, zorlu parkurda ter döken adaylardan Harun Şentürk (24), 5 yıl önce annesini yanmaktan son anda kurtarınca itfaiyeci olmaya karar verdiğini söyledi. Hayatının akışını değiştiren yangın gününü anlatan Şentürk, "Evimizde mangala dökülen mavi yakıt patlayarak annemin üstüne ve mutfağın dolaplarına sıçradı. Annemin üzeri alev aldı, onu babamla birlikte son anda güçlükle kurtarabildik" dedi.

CAN KURTARMANIN DEĞERİNİ ANLADI



Yaşadıkları felaketin ardından meslek olarak itfaiye eri olmaya karar verdiğini anlatan Şentürk "Daha önce bilgisayar, yazılım mühendisliği istiyordum. Şimdi hayat kurtarmanın değerini anladım, bir tek kişiyi felaketten kurtarabilirsem ne mutlu bana" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na 85 itfaiye eri alımı için 900 kişi ile birlikte 10 gün süren sınava katılan Şentürk, Vakıf Bera Spor Tesisleri'nde uzman ekiplerce hazırlanan parkurda ter döktü. Şentürk 'Bu mesleği yaparsam annemi de sevindireceğim' dedi.