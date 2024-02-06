Annesine karaciğeri ile 'can' oldu

Annesine karaciğeri ile 'can' oldu

Elazığ'da yaşayan ve Hepatit B taşıyıcı olan 2 çocuk annesi Ceylan Yılmaz (45) 10 yıl boyunca bu hastalıkla savaştı. Yılmaz'ın hastalığı 2021 yılında artık son evreye gelerek siroza döndü. Ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Yılmaz'a karaciğer yetmezliği teşhisi kondu.

Kısa süre içerisinde nakil olması gerektiği yoksa hayatının tehlikeye gireceği bildirilen Yılmaz'a kızı Buse (24) can oldu. Hiç tereddüt etmeden annesine karaciğerini veren Buse, annesini yeniden hayata bağladı. Kızının kendisine ikinci bir hayat verdiğini dile getiren anne Yılmaz, adeta yeniden doğduğunu söyledi.