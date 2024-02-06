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06 Şubat 2024 Salı 07:11:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 07:11:00

Annesine karaciğeri ile 'can' oldu

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Elazığ'da yaşayan ve Hepatit B taşıyıcı olan 2 çocuk annesi Ceylan Yılmaz'a karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Nakil olması gereken Yılmaz'a kızı Buse can oldu.

Elazığ'da yaşayan ve Hepatit B taşıyıcı olan 2 çocuk annesi Ceylan Yılmaz (45) 10 yıl boyunca bu hastalıkla savaştı. Yılmaz'ın hastalığı 2021 yılında artık son evreye gelerek siroza döndü. Ağabeyini de yıllar önce aynı hastalıktan kaybeden Yılmaz'a karaciğer yetmezliği teşhisi kondu.

Kısa süre içerisinde nakil olması gerektiği yoksa hayatının tehlikeye gireceği bildirilen Yılmaz'a kızı Buse (24) can oldu. Hiç tereddüt etmeden annesine karaciğerini veren Buse, annesini yeniden hayata bağladı. Kızının kendisine ikinci bir hayat verdiğini dile getiren anne Yılmaz, adeta yeniden doğduğunu söyledi.

Etiketler : elazığ karaciğer yetmezliği anne kız
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